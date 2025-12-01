Arezzo, 1 dicembre 2025 – . Appuntamento nel centro storico di Anghiari dal 6 all’8 dicembre. È stata presentata questa mattina, nella conferenza stampa svoltasi presso la sede della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, la terza edizione di “VINICOLI degustazioni nel cuore di Anghiari”, in programma dal 6 all’8 dicembre. L’evento permetterà ancora una volta ai partecipanti di gustare vini pregiati ed eccellenze gastronomiche del territorio (e del panorama nazionale), passeggiando nel cuore di uno dei Borghi più belli d’Italia, attraverso un percorso in cui sarà possibile incontrare i professionisti del settore per vivere al meglio l’esperienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Presentata in conferenza stampa la terza edizione di Vinicoli