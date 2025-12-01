Prepararsi a un inverno di guerra Ucraina la minaccia di Putin

Iltempo.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia non sembra intenzionata a mettere fine alla guerra in Ucraina in tempi brevi. Nel briefing in cui è stato informato della conquista di Pokrovsk e Volchansk, il presidente russo Vladimir Putin "ha ringraziato i comandanti e il personale dei gruppi per le operazioni riuscite e ha assegnato loro il compito di fornire alle truppe tutto il necessario per condurre le operazioni militari nel periodo invernale", ha riferito il Cremlino.       Intanto l'esercito russo ha rivendicato la conquista delle città di Krasnoarmeysk nella Repubblica Popolare di Donetsk e di Volchansk nella regione di Kharkiv. 🔗 Leggi su Iltempo.it

prepararsi a un inverno di guerra ucraina la minaccia di putin

© Iltempo.it - "Prepararsi a un inverno di guerra". Ucraina, la minaccia di Putin

Contenuti che potrebbero interessarti

prepararsi inverno guerra ucrainaPutin, 'prepararsi per continuare a combattere' - Visitando un centro di comando delle truppe impegnate nel conflitto in Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che le forze di Mosca devono prepararsi a continuare a combattere anche ... Come scrive ansa.it

prepararsi inverno guerra ucrainaGuerra Ucraina-Russia, colloqui di pace Usa-Kiev, Zelensky: “Concludiamo la guerra in modo degno, cessione territori è punto più difficile”, news in diretta - Ucraina: proseguono in Florida i negoziati tra Kiev e Washington per trovare una formula sulla pace ... Riporta fanpage.it

prepararsi inverno guerra ucrainaUcraina-Russia, Trump: "Ci sono buone chance per un accordo". Negoziati a Miami - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Umerov in Usa per negoziati. Si legge su tg24.sky.it

prepararsi inverno guerra ucrainaC’è un nuovo piano per la fine della guerra in Ucraina, ma è inaccettabile per l’Ucraina - Stati Uniti e Russia hanno preparato un nuovo piano per la fine della guerra in Ucraina che asseconda molte delle richieste del presidente russo Vladimir Putin. Da ilpost.it

prepararsi inverno guerra ucrainaUcraina, si dimette Yermak: Umerov guiderà i negoziati. Lunedì Zelensky da Macron - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, si dimette Yermak: Umerov guiderà i negoziati. Secondo tg24.sky.it

L’Ucraina si sta preparando per l’inverno peggiore - Gli attacchi russi prendono di mira gli impianti del gas, oltre alla rete elettrica, per lasciare la popolazione al freddo ... Lo riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Prepararsi Inverno Guerra Ucraina