prepararsi a un inverno di guerra ucraina la minaccia di putin

La Russia non sembra intenzionata a mettere fine alla guerra in Ucraina in tempi brevi. Nel briefing in cui è stato informato della conquista di Pokrovsk e Volchansk, il presidente russo Vladimir Putin "ha ringraziato i comandanti e il personale dei gruppi per le operazioni riuscite e ha assegnato loro il compito di fornire alle truppe tutto il necessario per condurre le operazioni militari nel periodo invernale", ha riferito il Cremlino. Intanto l'esercito russo ha rivendicato la conquista delle città di Krasnoarmeysk nella Repubblica Popolare di Donetsk e di Volchansk nella regione di Kharkiv. 🔗 Leggi su Iltempo.it

