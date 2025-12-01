Prepararsi a un inverno di guerra Ucraina la minaccia di Putin
La Russia non sembra intenzionata a mettere fine alla guerra in Ucraina in tempi brevi. Nel briefing in cui è stato informato della conquista di Pokrovsk e Volchansk, il presidente russo Vladimir Putin "ha ringraziato i comandanti e il personale dei gruppi per le operazioni riuscite e ha assegnato loro il compito di fornire alle truppe tutto il necessario per condurre le operazioni militari nel periodo invernale", ha riferito il Cremlino. Intanto l'esercito russo ha rivendicato la conquista delle città di Krasnoarmeysk nella Repubblica Popolare di Donetsk e di Volchansk nella regione di Kharkiv. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Influenza, tosse, raffreddore… i virus di stagione sono in agguato! Conoscere i sintomi, distinguere i diversi virus e prepararsi con la prevenzione giusta è il segreto per affrontare l’inverno in salute . Trovi tutti i consigli nella news di oggi: - facebook.com Vai su Facebook
5 Controlli Fondamentali per Preparare il Prato all’Inverno - mailchi.mp/bestprato.com/… Vai su X
Putin, 'prepararsi per continuare a combattere' - Visitando un centro di comando delle truppe impegnate nel conflitto in Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che le forze di Mosca devono prepararsi a continuare a combattere anche ... Come scrive ansa.it
Guerra Ucraina-Russia, colloqui di pace Usa-Kiev, Zelensky: “Concludiamo la guerra in modo degno, cessione territori è punto più difficile”, news in diretta - Ucraina: proseguono in Florida i negoziati tra Kiev e Washington per trovare una formula sulla pace ... Riporta fanpage.it
Ucraina-Russia, Trump: "Ci sono buone chance per un accordo". Negoziati a Miami - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Umerov in Usa per negoziati. Si legge su tg24.sky.it
C’è un nuovo piano per la fine della guerra in Ucraina, ma è inaccettabile per l’Ucraina - Stati Uniti e Russia hanno preparato un nuovo piano per la fine della guerra in Ucraina che asseconda molte delle richieste del presidente russo Vladimir Putin. Da ilpost.it
Ucraina, si dimette Yermak: Umerov guiderà i negoziati. Lunedì Zelensky da Macron - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, si dimette Yermak: Umerov guiderà i negoziati. Secondo tg24.sky.it
L’Ucraina si sta preparando per l’inverno peggiore - Gli attacchi russi prendono di mira gli impianti del gas, oltre alla rete elettrica, per lasciare la popolazione al freddo ... Lo riporta ilpost.it