+Prenotazioni | la realtà italiana che sta cambiando il mercato degli affitti brevi
In un mercato sempre più competitivo e dominato da poche grandi piattaforme, una giovane realtà italiana sta attirando l’attenzione di proprietari e operatori del settore extralberghiero. Si tratta di +Prenotazioni, un’azienda nata tre anni fa e cresciuta rapidamente grazie ai risultati ed alle capacità di interpretare un cambiamento profondo nel mondo degli affitti brevi. Un mercato complesso che richiede nuove certezze Il mondo delle case vacanze e dei B&B vive oggi una fase di grande trasformazione. Mentre la domanda continua a crescere, anche la concorrenza aumenta, così come le difficoltà per i proprietari di mantenere margini soddisfacenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Festeggia il Natale con i tuoi colleghi, in un ambiente accogliente. Potrai, su richiesta, personalizzare il tuo menù e scegliere piatti creati con materie prime di eccellenti realtà locali. Per info e prenotazioni 0775- 325690 C.rso della Repubblica, 41-Patrica - facebook.com Vai su Facebook