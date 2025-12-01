Premio Donnafugata Branchetti premiato per la regia | Il teatro deve tornare ad essere di tutti

di Emilia Filocamo Un’intervista  che doveva essere prevalentemente incentrata sulla menzione speciale per la regia ottenuta dall’attore e regista teatrale Francesco Branchetti al Premio Internazionale Donnafugata che si terrà presso il prestigioso Teatro Pirandello di Agrigento il 12 dicembre prossimo, si trasforma in una riflessione ben più ampia e profonda sul teatro, sulla fiducia nell’altro intesa come atto di coraggio, sulla necessità di invertire la rotta dei canoni precisi che identificano la  tipologia di pubblico che frequenta il teatro. Con Francesco Branchetti, vulcanico ed instancabile regista e attore di teatro, è normale partire da un argomento e spaziare in un ambito molto più ampio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

