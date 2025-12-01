Premio Cisterna 2026 | via ufficiale alle candidature

Sono ufficialmente aperte le candidature per il Premio Cisterna 2026. Un riconoscimento simbolico che è entrato ormai a far parte della tradizione della comunità e che viene conferito ai cittadini che si sono distinti in diversi settori della società civile, nella vita produttiva, culturale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

PREMIO CISTERNA 2026. VIA ALLE CANDIDATURE Sono aperte le candidature da sottoporre all’esame e valutazione della Commissione per l’assegnazione del Premio Cisterna 2026. Il premio, meramente simbolico, viene conferito a coloro che si sono dis - facebook.com Vai su Facebook

Premio Cisterna 2026: via ufficiale alle candidature - Il riconoscimento conferito a persone che si sono distinte in un settore e hanno dato lustro alla vita della comunità ... latinatoday.it scrive