Premio Cisterna 2026 | via ufficiale alle candidature

Latinatoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ufficialmente aperte le candidature per il Premio Cisterna 2026. Un riconoscimento simbolico che è entrato ormai a far parte della tradizione della comunità e che viene conferito ai cittadini che si sono distinti in diversi settori della società civile, nella vita produttiva, culturale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

