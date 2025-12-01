Preghiera della sera 1 Dicembre 2025 | Parla Signore Ti ascolto

Lalucedimaria.it | 1 dic 2025

Parla Signore ti ascolto”. Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera 1 dicembre 2025 parla signore ti ascolto

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 1 Dicembre 2025: “Parla Signore, Ti ascolto”

