Preghiera del mattino del 1 Dicembre 2025 | Santificami Signore
Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
perché, nell'ora che non immaginate, viene il Figlio dell'uomo." (Mt 24,36-44)" (Con Gesù al mattino - Click To Pray)
PREGHIERA DEL MATTINO O Dio, allo spuntare del giorno io ti chiamo. Il sonno ancora mi avvolge, faccio ancora fatica ad essere ben sveglio. Non penso ancora a tutto ciò che mi attende oggi. Ed è qui che mi raggiunge l'appello del Vangelo, che mi dice di