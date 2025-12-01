Prefisso +33 | perché non devi mai rispondere a queste chiamate dalla Francia
Negli ultimi mesi l’Italia è diventata il bersaglio di una nuova ondata di truffe telefoniche orchestrate attraverso numeri con prefisso internazionale +33, quello della Francia. Un fenomeno che si sta diffondendo a macchia d’olio su tutto il territorio nazionale, con migliaia di segnalazioni da parte di cittadini che ricevono chiamate, messaggi WhatsApp e SMS da numeri francesi mai visti prima. Se anche tu hai notato squilli sospetti o messaggi allettanti provenienti da Oltralpe, fermati un attimo: potresti essere nel mirino dei cybercriminali. Non si tratta di semplici call center molesti. Dietro questi numeri si nascondono vere e proprie organizzazioni specializzate nel furto di dati personali, nell’accesso ai conti correnti e nell’estorsione di denaro attraverso tecniche di ingegneria sociale sempre più raffinate. 🔗 Leggi su Screenworld.it
