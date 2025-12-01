Predator sangue viene in arrivo nel 2026

Jumptheshark.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

nuove prospettive per il franchise predator con il lancio della serie a fumetti “predator: bloodshed”. In seguito al successo dell’ultimo film della saga di Predator, si apre una nuova opportunità per gli appassionati con l’annuncio di una recente pubblicazione a fumetti dedicata all’universo Yautja. La serie intitolata “Predator: Bloodshed” promette di ampliare ulteriormente il racconto di uno dei mostri più iconici del cinema, inserendolo in un contesto originale e ricco di azione. Di seguito, si analizzano le principali caratteristiche e le anticipazioni sulla prossima uscita che dovrebbe conquistare i fan del franchise. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

predator sangue viene in arrivo nel 2026

© Jumptheshark.it - Predator sangue viene in arrivo nel 2026

Scopri altri approfondimenti

Predator: in arrivo un film animato antologico? La saga potrebbe espandersi - Con la sua prima apparizione sul grande schermo nel 1987, diretto da John McTiernan e con protagonista ... Scrive mangaforever.net

Predator, sangue e caccia aliena sotto il marchio Disney: un matrimonio impossibile - Predator: Badlands prometteva un ritorno alle origini: deserto, caccia spietata, brutalità da survival- Segnala quotidiano.net

Predator: Badlands, il trailer ufficiale del nuovo capitolo diretto da Dan Trachtenberg - È online il trailer ufficiale di Predator: Badlands, nuovo capitolo del franchise diretto da Dan Trachtenberg, in arrivo al cinema il 6 novembre. Scrive tg24.sky.it

Nel 2025 arriverà un nuovo film a sorpresa di Predator (oltre a Badlands) - I fan di Predator possono per una volta perdere l'espressione terrorizzata sul viso e guadagnare invece un ampio sorriso. Si legge su wired.it

Predator: Killer of Killers, il trailer italiano del film animato in arrivo su Disney+ - Il lungometraggio animato è una storia antologica che segue tre dei guerrieri più feroci della storia umana: una razziatrice vichinga che guida il suo giovane figlio in una sanguinosa missione in ... Secondo movieplayer.it

Predator: Badlands, il regista svela perché viene ringraziato James Cameron nei titoli di coda - Il regista di Predator: Badlands (di cui potete leggere la nostra recensione), Dan Trachtenberg, ha condiviso l'interessante aneddoto legato alla realizzazione del film che vede coinvolto James ... Scrive movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Predator Sangue Viene Arrivo