Precipita nell’inceneritore | drammatico incidente salvato dopo complessi soccorsi
Montale (Pistoia), 1 dicembre 2025 – Un autista è caduto nella buca dei rifiuti dell’inceneritore di Montale mentre si apprestava ad aprire il portellone posteriore del suo camion addetto al trasporto dei rifiuti all’impianto. L’incidente è avvenuto nella mattina di lunedì intorno alle 10,45. La rovinosa caduta, avvenuta da un’altezza di circa cinque metri tra il bordo e il fondo della buca, non ha avuto per fortuna gravi conseguenze per l’autista, che, una volta compiute le complesse operazioni di recupero, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
