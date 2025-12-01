Prato | portato via nella notte da finti poliziotti la denuncia della moglie e di un amico
La Procura di Prato rende noto che Yixian Yang, cittadino cinese di 46 anni, è scomparso. La denuncia nella mattina di ieri, 30 novembre 2025, da parte dei familiari e diun amico dell'uomo. Si teme che possa trattarsi di un rapimento L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Rapito da finti agenti? Mistero a Prato, 46enne portato via da due uomini scompare nel nulla - Due sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine lo hanno prelevato a casa all’alba. Lo riporta msn.com
Pestato a sangue nella notte, paura nel casolare abbandonato dove avvenne un omicidio - La vittima, tunisino di 43 anni, è stato picchiato e ferito con alcuni cocci di bottiglia. Lo riporta msn.com
Notte di violenza a Prato, feriti due cinesi - La procura della Repubblica di Prato spiega che i due cinesi, entrambi cinquantenni, vivevano nello stesso appartamento in via Pistoiese, ognuno nella propria stanza in affitto. Si legge su rainews.it