Prato | portato via nella notte da finti poliziotti la denuncia della moglie e di un amico

Firenzepost.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Prato rende noto che Yixian Yang, cittadino cinese di 46 anni, è scomparso. La denuncia nella mattina di ieri, 30 novembre 2025, da parte dei familiari e diun amico dell'uomo. Si teme che possa trattarsi di un rapimento L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

prato portato via nella notte da finti poliziotti la denuncia della moglie e di un amico

© Firenzepost.it - Prato: portato via nella notte da finti poliziotti, la denuncia della moglie e di un amico

Argomenti simili trattati di recente

prato portato via notteRapito da finti agenti? Mistero a Prato, 46enne portato via da due uomini scompare nel nulla - Due sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine lo hanno prelevato a casa all’alba. Lo riporta msn.com

A Prato torna “S-piazza la notte!” per una movida giovane, sicura e creativa - Dopo aver preso il via nel mese di maggio, prosegue con crescente interesse il progetto “S- Da toscanaoggi.it

Pestato a sangue nella notte, paura nel casolare abbandonato dove avvenne un omicidio - La vittima, tunisino di 43 anni, è stato picchiato e ferito con alcuni cocci di bottiglia. Lo riporta msn.com

Notte di violenza a Prato, feriti due cinesi - La procura della Repubblica di Prato spiega che i due cinesi, entrambi cinquantenni, vivevano nello stesso appartamento in via Pistoiese, ognuno nella propria stanza in affitto. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Prato Portato Via Notte