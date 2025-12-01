Powervolley muro fragile Trento passa a Milano
Sulle note della colonna sonora di Space Jam, pellicola scelta per lanciare la sfida dell' Unipol Forum di Assago (per il match oltre 7.000 spettatori), sono i campioni d'Italia dell' Itas Trentino a portare a casa il match contro l' Allianz Milano per 3 set a 0. I lombardi, lontani dalle mura dell'Allianz Cloud, disputano una partita sottotono in cui tutti i reparti vacillano. La buona notizia per il club arriva, intanto, dall'infermeria. Dopo diverse partite out per problemi alla schiena si rivede in campo il centrale Masulovic (che parte dalla panchina e subentra nel primo parziale). L'infermeria non è ancora totalmente libera: il secondo palleggiatore Barbanti è stato vittima di una pallonata al viso ed è sempre out lo schiacciatore belga Rotty, presente però al Forum per sostenere i suoi compagni e che da gennaio sarà fisso a Milano per iniziare un programma di recupero dedicato.
