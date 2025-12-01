Poste Italiane in down | problemi di accesso al sito e all’App in tutta Italia

Firenzepost.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intorno alle 9 sono stati segnalati i primi problemi e le notifiche su downdetector.it sono aumentate rapidamente, superando quota mille L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

