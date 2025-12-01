Poste Italiane in down | problemi di accesso al sito e all’App in tutta Italia
Intorno alle 9 sono stati segnalati i primi problemi e le notifiche su downdetector.it sono aumentate rapidamente, superando quota mille L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La PEC di Poste Italiane è semplice da usare e ti garantisce una comunicazione sicura e affidabile. Dal 17 novembre al 1 dicembre, approfitta del PEC Friday: usa il codice promo BLACKPEC e la Pec Postecertifica PLUS ti costa la metà. https://www.poste.it/p - facebook.com Vai su Facebook
Inizia il Mese dell’ #EducazioneFinanziaria! Consulta subito il calendario di novembre e iscriviti agli eventi di tuo interesse. Puoi seguirli ovunque ti trovi, disponibili anche con sottotitoli e interprete LIS. Iscriviti subito: posteitaliane.it/educazione-fin… #PosteEd Vai su X
Poste Italiane in down, malfunzionamenti da questa mattina: problemi di accesso all’app - L’App di PosteMobile e il sito di Poste Italiane non funziona. italiaoggi.it scrive
App Poste Italiane, down 1 dicembre in tutta Italia: cosa succede - Poste Italiane è in down da questa mattina, con disservizi che coinvolgono app e sito in tutta Italia. Lo riporta tg24.sky.it
Poste Italiane down oggi 1 Dicembre 2025: app e sito non funzionano - Aggiornata - Applicazione e sito Poste Italiane fuori uso nel giorno delle pensioni, segnalazioni da tutta Italia. Come scrive tech.everyeye.it