Poste Italiane in down | il sito e l’app sono irraggiungibili ecco cosa sta succedendo in tutta Italia

Screenworld.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mattina del primo dicembre 2025 è iniziata con un disagio diffuso per milioni di italiani. Questo perché i servizi digitali di Poste Italiane sono andati in blocco, rendendo impossibile l’accesso all’app mobile e, per alcuni utenti, anche al sito web. Le prime segnalazioni sono comparse intorno alle 8.40, proprio nell’orario in cui molti cittadini controllano il saldo del conto o gestiscono operazioni bancarie, con un tempismo che non poteva essere più sfortunato. Il portale Downdetector ha registrato un’impennata esponenziale delle lamentele, con un primo picco che ha superato le 1050 segnalazioni nelle prime ore della mattina. 🔗 Leggi su Screenworld.it

poste italiane in down il sito e l8217app sono irraggiungibili ecco cosa sta succedendo in tutta italia

© Screenworld.it - Poste Italiane in down: il sito e l’app sono irraggiungibili, ecco cosa sta succedendo in tutta Italia

Altri contenuti sullo stesso argomento

poste italiane down sitoPoste Italiane, down per app e sito: migliaia di segnalazioni nel giorno di pensioni e tredicesime - L'app di Poste Italiane è in down da questa mattina del 1° dicembre 2025, con migliaia di segnalazioni di malfunzionamenti in tutta Italia che impediscono l'accesso ai ... Scrive leggo.it

poste italiane down sitoPoste Italiane in down, malfunzionamenti da questa mattina: problemi di accesso all’app - L’App di PosteMobile e il sito di Poste Italiane non funziona. Riporta italiaoggi.it

poste italiane down sitoPoste Italiane down oggi 1 Dicembre 2025: app e sito non funzionano - Aggiornata - Applicazione e sito Poste Italiane fuori uso nel giorno delle pensioni, segnalazioni da tutta Italia. Secondo tech.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Poste Italiane Down Sito