La mattina del primo dicembre 2025 è iniziata con un disagio diffuso per milioni di italiani. Questo perché i servizi digitali di Poste Italiane sono andati in blocco, rendendo impossibile l’accesso all’app mobile e, per alcuni utenti, anche al sito web. Le prime segnalazioni sono comparse intorno alle 8.40, proprio nell’orario in cui molti cittadini controllano il saldo del conto o gestiscono operazioni bancarie, con un tempismo che non poteva essere più sfortunato. Il portale Downdetector ha registrato un’impennata esponenziale delle lamentele, con un primo picco che ha superato le 1050 segnalazioni nelle prime ore della mattina. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Poste Italiane in down: il sito e l’app sono irraggiungibili, ecco cosa sta succedendo in tutta Italia