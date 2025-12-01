Poste down oggi 1 dicembre problemi di accesso sull'app | cosa sta succendendo
Abbiamo fatto alcuni test e al momento è impossibile accedere l'app. Non è chiaro il motivo del malfunzionamento, Poste non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Poste Italiane (@PosteItaliane) / Posts / X Vai su X
Poste down oggi 1 dicembre, problemi di accesso sull’app: cosa sta succendendo - Sul portale Downdetector il numero di segnalazioni ha superato quota 1000. Secondo fanpage.it
Poste Italiane in down, malfunzionamenti segnalati per l'app e il sito - Impossibile accedere ai servizi digitali postali. Si legge su corriere.it
Poste Italiane down oggi 1 Dicembre 2025: app e sito non funzionano - Aggiornata - Applicazione e sito Poste Italiane fuori uso nel giorno delle pensioni, segnalazioni da tutta Italia. tech.everyeye.it scrive