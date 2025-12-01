Posizioni economiche ATA prova finale rinviata Quale aumento di stipendio LO SPECIALE
Posizioni economiche ATA, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il calendario definitivo e le istruzioni relative alla prova finale di valutazione per la selezione destinata alla valorizzazione del personale ATA. La partecipazione al corso di formazione costituisce un requisito imprescindibile per l’inserimento nelle graduatorie. I candidati selezionati potranno beneficiare di un incremento retributivo. L'articolo Posizioni economiche ATA, prova finale rinviata. Quale aumento di stipendio LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
