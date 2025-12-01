Posizioni economiche ATA prova finale rinviata Quale aumento di stipendio LO SPECIALE

Orizzontescuola.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Posizioni economiche ATA, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il calendario definitivo e le istruzioni relative alla prova finale di valutazione per la selezione destinata alla valorizzazione del personale ATA. La partecipazione al corso di formazione costituisce un requisito imprescindibile per l’inserimento nelle graduatorie. I candidati selezionati potranno beneficiare di un incremento retributivo. L'articolo Posizioni economiche ATA, prova finale rinviata. Quale aumento di stipendio LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

posizioni economiche ata provaNuova sede prova posizioni economiche Ata, sarà utilizzato il criterio di prossimità. Entro pochi giorni la decisione - Prova finale posizioni economiche ATA: ai nostri microfoni il resoconto di Pasquale Raimondo UIL Scuola RUA dopo l'incontro al Ministero tra Amministrazione e sindacati. orizzontescuola.it scrive

posizioni economiche ata provaProva finale nuove posizioni economiche ATA: ecco le istruzioni per i candidati - Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato le istruzioni per i candidati che devono sostenere la prova finale del percorso per le nuove posizioni economiche ATA. Da ticonsiglio.com

posizioni economiche ata provaProva finale per le posizioni economiche ATA: si ai permessi retribuiti per partecipare, FAQ MIM - Il Ministero dell'istruzione ha aggiornato le FAQ sulle nuove posizioni economiche ATA per chiarire la possibilità di usare i permessi retribuiti per partecipare alla prova finale del percorso. Segnala ticonsiglio.com

Cerca Video su questo argomento: Posizioni Economiche Ata Prova