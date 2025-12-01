Porto con me mamma Stefania uccisa dall’ex compagno | spuntano ora i messaggi atroci

«Me ne vado, porto con me mamma, così ti faccio un dispetto»: è questo il messaggio che Antonio Iacobellis ha inviato ad Andrea, il figlio di Stefania Terrosi, poco prima di togliersi la vita dopo aver ucciso la donna nella loro abitazione a Po' Bandino, frazione di Città della Pieve. A raccontarlo è lo stesso Andrea, 35 anni, che ha ricostruito gli ultimi istanti prima della tragedia, spiegando come da mesi i rapporti con l'ex sottufficiale dell'Aeronautica si fossero incrinati in modo irreparabile. Secondo il giovane, la madre gli aveva confidato che sarebbe stato meglio «prendersi un periodo di riflessione», ma l'uomo non aveva mai accettato realmente quella distanza.

