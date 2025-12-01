Pomodoro Anicav lancia l’allarme | export in calo e filiera da riorganizzare
I risultati di una campagna di trasformazione del pomodoro particolarmente lunga e complessa e una serie di criticità che pesano negativamente sull’ efficienza e sulla redditività: dalla gestione della governance di filiera fino all’avvento sui mercati internazionali di paesi competitor che, pur non riguardando il mercato domestico, rischia di sottrarre quote di mercato al nostro export. Sono questi alcuni dei principali temi affrontati durante l’assemblea pubblica di Anicav, tenutasi a Napoli nel corso della tredicesima edizione del Filo Rosso del Pomodoro a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, i principali player del comparto della trasformazione e dell’intera filiera del pomodoro, dal comparto agricolo al packaging. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
