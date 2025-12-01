Pollice verso di Potenza | Soccio non è più vice sindaco Augelli prende il suo posto

Foggiatoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, ha revocato le deleghe e l’incarico di vice sindaco ad Ada Soccio, protagonista di un caso politico che ha agitato la comunità nelle ultime settimane. Stessa sorte per Vincenzo Ferullo, che perde la delega alle Attività Produttive. Era un finale già. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

