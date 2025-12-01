Politiche di sostegno e normative per il mercato dell' editoria salvaguardando il valore costituzionale della libera informazione

Roma, 1° dicembre 2025 - Gli editori, garanti del diritto all'informazione e del pluralismo, sono i responsabili della produzione e della diffusione della conoscenza, della cultura e del dibattito civile, valori costituzionalmente garantiti. Il loro ruolo, oggi, è minato dall'operato delle grandi aziende digitali globali (Big Tech) che hanno alterato profondamente le dinamiche del mercato e i principi base della sana concorrenza. Le Big Tech, infatti, aggregano e sfruttano economicamente i contenuti informativi e creativi prodotti dagli editori senza riconoscere – se non molto marginalmente – i diritti d'autore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

