Polemica in Qatar Helmut Marko attacca | Antonelli ha fatto passare Norris; la risposta piccata di Toto Wolff…

Polemica in Qatar, penultima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Lusail, Max Verstappen ha fatto saltare il banco e, grazie a una strategia geniale, è riuscito a prendersi la settima vittoria stagionale, a precedere la McLaren dell’australiano Oscar Piastri, la Williams di un sorprendente Carlos Sainz e l’altra MCL39 del britannico Lando Norris. Lettura perfetta della gara da parte della scuderia di Milton Keynes che, considerando l’entrata della Safety Car e l’obbligo delle due soste concordato con la Pirelli, si è andata prendere una vittoria che costringerà Norris a giocarsi il titolo iridato all’ultima gara di Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Polemica in Qatar, Helmut Marko attacca: “Antonelli ha fatto passare Norris”; la risposta piccata di Toto Wolff…

