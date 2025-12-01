Pnrr | via libera all’ottava rata Vale 12,8 miliardi Meloni | Leva per cambiamenti duraturi Foti | Al lavoro sulla nona
Il governo esulta per l'ennesimo successo. Le opposizioni dicono che non è vero. In ogni caso, pochi giorni dal via libera alla sesta modifica del Pnrr italiano, arriva il placet della Commissione Europea all'erogazione dei 12,8 miliardi dell'ottava rata del Piano di Ripresa e Resilienza L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
