PN Scuola e Competenze online le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative
All’interno della piattaforma SIF2127, sotto la voce Assistenza – Materiali di Supporto, sono ora consultabili le disposizioni che guidano la realizzazione delle azioni previste dal Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021-2027, sostenute dai Fondi strutturali europei. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche questi approfondimenti
Neoassunti scuola, online nuovo modello di bilancio competenze - È stato pubblicato su Indire il modello di bilancio delle competenze che costituisce l'avvio del percorso formativo dei neoassunti della scuola. Riporta it.blastingnews.com
Scuola, formazione neossunti 2015/16: compilazione bilancio competenze Miur - La legge 107/2015 prevede che i docenti neoassunti e il loro tutor compilino insieme il bilancio delle competenze, consistente in un'analisi delle competenze possedute e di quelle da potenziare ... Lo riporta it.blastingnews.com
Piano Nazionale Scuola e competenze 2021-2027, Indire realizza un sito di supporto alle scuole - it con l'obiettivo di offrire alle scuole un accompagnamento personalizzato lungo tutto il percorso ... Come scrive ilsole24ore.com