PMA scienza e umanità rimettono al centro le coppie
In un contesto in cui la scelta di diventare genitori appare sempre più complessa, la procreazione medicalmente assistita è chiamata a cambiare pelle. A Bologna, il congresso 2025 di Next Fertility GynePro ha trasformato questa esigenza in un programma preciso: riportare la medicina della riproduzione al suo centro naturale, le persone. Il congresso di Bologna . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Argomenti simili trattati di recente
ANTENNA DI CASERTA Esperienze, vissuti, incontri sono il tessuto su cui si fonda il lavoro degli operatori umanitari di Msf a diretto contatto con persone vulnerabili e spesso dimenticate. "à - facebook.com Vai su Facebook