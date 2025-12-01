plb e fies insieme per il futuro degli esports in italia

Nella settimana della Milan Games Week F.I.E.S. (Federazione Italiana E-Sports) e PLB sono pronte per presentare la loro nuova partnership. La F.I.E.S. (inserire storia e descrizione) . si unirà in una collaborazione strategica con PLB il progetto di Christian Vieri e Bernardo Corradi. Nella settimana della Milan Games Week F.I.E.S. (Federazione Italiana E-Sports) e PLB sono pronte per presentare la loro nuova partnership. La F.I.E.S. (inserire storia e descrizione) . si unirà in una collaborazione strategica con PLB il progetto di Christian Vieri e Bernardo Corradi ideato nel 2020 come academy esports digitale ed oggi tra i principali player del settore grazie alla sede PLB WORLD di Milano. 🔗 Leggi su 361magazine.com

