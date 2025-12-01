Pizzo lo storico Antonio Montesanti | Il Buco dei Libri 3.868 volumi condivisi dal 2021 Un modello di cultura civica
Cresce e si consolida “Il buco dei libri bucu du book”, la piccola ma ormai celebre biblioteca di strada nata nel 2021 nel centro storico di Pizzo Calabro. A raccontarne l’evoluzione è il suo ideatore, lo storico Antonio Montesanti, che in una nota sui social ripercorre la storia e il valore dell’iniziativa. Montesanti spiega come l’idea sia nata dal recupero creativo di una vecchia cassetta del contatore del gas, un vero e proprio “buco” nella muratura di via Marcello Salomone 23, trasformata in un punto fisso di scambio gratuito di libri. «Il nome bucu du book – ricorda – nacque da un gioco di parole ironico, ma col tempo è diventato il marchio identitario del progetto». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
