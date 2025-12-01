Al Festival d’Animazione di Annecy, in Francia, Disney e Pixar hanno trasformato quella che doveva essere una semplice presentazione di Elio in un evento memorabile. Pete Docter, Chief Creative Officer di Pixar, ha sorpreso il pubblico con un annuncio che nessuno si aspettava: non uno, ma tre nuovi progetti pronti a ridefinire il futuro dello studio. E tra questi spicca Gatto, un film che segna una svolta stilistica radicale per la casa di produzione californiana. “ Il più grande festival del mondo “, così Docter ha definito Annecy davanti a una platea in estasi. E il festival francese si è rivelato ancora una volta il palcoscenico ideale per rivelare le carte di uno degli studi d’animazione più influenti del pianeta. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Pixar annuncia Gatto: il nuovo film con una tecnica mai vista prima dallo studio