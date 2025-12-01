Pistoia avvistamento eccezionale | documentati tre esemplari di gatto selvatico

SAN MARCELLO PITEGLIO – Una presenza silenziosa e affascinante si muove tra i boschi dell’Appennino pistoiese. È stato ufficialmente documentato il ritorno del gatto selvatico europeo. Il teatro della scoperta è l’ Oasi Dynamo, riserva naturale affiliata al WWF nel territorio di San Marcello Piteglio. Qui, un meticoloso monitoraggio pluriennale ha finalmente fornito prove inconfutabili: immagini in alta definizione che mostrano il felino nel suo habitat. Tutto è iniziato nel marzo 2022. Una fototrappola dell’Oasi aveva registrato un passaggio sospetto. Le immagini furono inviate ad Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma e massimo esperto nazionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it