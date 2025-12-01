Pisa Inter un’altra occasione sprecata per il giocatore nerazzurro | talento frenato e insicuro?

Inter News 24 Pisa Inter, il giovane non riesce a brillare contro la squadra di Gilardino nonostante una nuova opportunità in campo: la situazione. La partita contro il Pisa avrebbe dovuto rappresentare una nuova occasione per mostrare progressi e far intravedere quella scintilla che l’ Inter continua a cercare con insistenza nel suo giovane attaccante. Tuttavia, ancora una volta, l’impressione è stata quella di un talento frenato, timido e bloccato nel momento in cui avrebbe dovuto accendersi. La Gazzetta dello Sport non ha risparmiato critiche, ed effettivamente, osservando la partita, il giudizio non sembra affatto ingiustificato. 🔗 Leggi su Internews24.com

