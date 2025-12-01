Pisa Inter nerazzurri prigionieri sempre dello stesso paradosso | e Luis Henrique non aiuta con la sua ‘timidezza’
Inter News 24 : l’analisi della Gazzetta. Dopo le due dolorose sconfitte consecutive rimediate contro il Milan nel derby e l’Atletico Madrid in Champions League, l’Inter torna finalmente a respirare. La complicata trasferta dell’Arena Garibaldi contro il Pisa si è risolta grazie al solito, imprescindibile Lautaro Martinez. Come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è stato il capitano argentino a risolvere i problemi proprio quando lo spettro dello 0-0, se non addirittura della beffa per mano dei toscani, iniziava a materializzarsi. 🔗 Leggi su Internews24.com
