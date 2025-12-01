pisa inter lautaro decisivo ma non solo ecco che cosa ha fatto la differenza

Inter News 24 In Pisa Inter non è stato decisivo solo capitan Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Ecco che cosa ha fatto la differenza. La cosa più importante che l’Inter porta a casa dalla trasferta di Pisa è la vittoria, ma l’analisi di Tuttosport evidenzia una prestazione dei nerazzurri apparsa “pendente come la famosa Torre” per circa un’ora di gioco. Il Pisa di Gilardino, squadra solida reduce da sei risultati utili consecutivi e con 505 minuti di imbattibilità casalinga, non si è fatto schiacciare, mettendo in difficoltà gli ospiti. Solo nell’ultima mezz’ora, complice il calo fisico dei toscani e l’ingresso di forze fresche dalla panchina, i meneghini sono riusciti a far valere la legge del più forte. 🔗 Leggi su Internews24.com

