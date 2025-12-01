pisa inter il caso lautaro martinez canestrelli discussa a nuova domenica sportiva da bergonzi e graziani

Inter News 24 Pisa Inter, Bergonzi e Graziani esprimono critiche sulla gestione del fallo da parte dell’arbitro Guida! Le parole. Pisa Inter non ha offerto grandi casi da moviola, ma uno degli episodi discussi in studio nella Nuova Domenica Sportiva è stato il fallo di Lautaro Martinez su Canestrelli. Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha portato il caso all’attenzione dei commentatori, esprimendo un suo giudizio sulla decisione presa dal direttore di gara Marco Guida. L’ex fischietto ha fatto notare che l’arbitro avrebbe potuto essere più severo nella valutazione, rimproverando la sua gestione dell’episodio. 🔗 Leggi su Internews24.com

