Pisa-Inter 0-2 la doppietta di Lautaro fa volare Chivu al secondo posto

(Adnkronos) – Vince l’Inter. Oggi, domenica 30 novembre, i nerazzurri hanno battuto 2-0 il Pisa in trasferta nella 13esima giornata di campionato. Decide la doppietta di Lautaro Martinez nel secondo tempo. Con questo successo la squadra di Chivu riscatta le due sconfitte consecutive contro Milan e Atletico Madrid e sale a quota 27 punti agganciando la Roma, attesa questa sera dal big match contro il Napoli, al secondo posto e a -1 dal Milan capolista. Quella di Gilardino rimane invece a 10 in piena zona retrocessione. Nel prossimo turno di campionato l’Inter sfiderà il Como di Fabregas a San Siro, mentre il Pisa ospiterà il Parma. 🔗 Leggi su Seriea24.it

