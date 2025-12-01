Piove dentro l' istituto tecnico Saffi-Alberti | Problema alle grondaie

Le ultime piogge intense hanno creato problemi all'istituto tecnico Saffi-Alberti di via Turati. Le immagini, infatti, mostrano scale transennate e corridoi punteggiati di secchi per la raccolta dell'acqua che penetrava dal soffitto, con il relativo deterioramento dei pannelli del contro-soffitto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Al Multisala Massimo, nel corso del Festival del Cinema Europeo, abbiamo finalmente presentato METTI CHE PIOVE, il film prodotto e realizzato dall’Istituto Comprensivo Falcone Copertino con la regia di Giuseppe Pezzulla e con tre brani inediti che ho scritto - facebook.com Vai su Facebook

Piove dentro le classi del Genga: "I nuovi arredi sono inutilizzabili" - E’ l’allarme lanciato dal professor Luca Bondi, docente dell’istituto tecnico Bramante Genga che si trova al Campus di Pesaro, e che ... ilrestodelcarlino.it scrive

Piove ancora dentro al campus scolastico. «Secchi nel corridoio e svuotata un’aula» - PESARO Torna di nuovo la pioggia dentro i corridoi e le aule del campus scolastico ed è il caso di dire che in via Nanterre piove sul bagnato: ... Lo riporta msn.com

Piove nelle classi, resterà chiuso anche il 21 ottobre l’Istituto Ruffini-Aicardi di Valle Armea - Aicardi, di Valle Armea, è stata chiusa stamani a causa di infiltrazioni dal tetto dell'edificio. Si legge su ilsecoloxix.it