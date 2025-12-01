Pio Esposito serve un assist perfetto per Lautaro | il giovane attaccante continua a crescere

Inter News 24 Pio Esposito nel successo contro il Pisa, il giovane nerazzurro dimostra il suo valore con un assist decisivo per il capitano Lautaro Martinez. Nel match contro il Pisa, vinto 2-0 dall’Inter di Chivu, Pio Esposito ha servito un assist perfetto per Lautaro Martinez, che ha siglato uno dei due gol della partita. La connessione tra i due attaccanti nerazzurri è ormai ben consolidata, come dimostra il gesto tecnico che ha portato al gol del capitano. Un’azione che ha confermato ancora una volta il sacrificio e la determinazione di entrambi i giocatori, pronti a lottare per l’obiettivo comune: la vittoria e il passo in avanti in classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito serve un assist perfetto per Lautaro: il giovane attaccante continua a crescere

