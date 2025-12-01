Inter News 24 riguardo all’attaccante. In una città storicamente consacrata all’Accademia e agli studi superiori come Pisa, Francesco Pio Esposito ha superato brillantemente l’ennesimo esame di maturità calcistica. L’impatto del giovane attaccante dell’Inter nel match dell’Arena Garibaldi è stato determinante e La Gazzetta dello Sport dedica oggi un focus approfondito alla sua prestazione. Entrato dalla panchina in un momento estremamente complicato per la squadra di Cristian Chivu, il classe 2005 ha saputo “sbloccare” non solo il risultato, ma anche il proprio capitano Lautaro Martinez, fornendogli l’assist decisivo per il vantaggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito mostra muscoli e qualità, in Pisa Inter si traveste da assistman: c’è una cosa che ieri ha rubato l’occhio