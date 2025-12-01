Pio Esposito Italian Golden Boy 2025 | Ringrazio tutti avevo ansia dell’Inter ma…
Pio Esposito. Francesco Pio Esposito è il vincitore dell’ambito premio Italian Golden Boy 2025, un prestigioso riconoscimento che celebra il talento emergente nel panorama calcistico nazionale. Premiato a Torino, l’attaccante dell’ Inter ha voluto dedicare immediatamente il successo a coloro che gli sono stati più vicini. “ Ci tengo a ringraziare la mia famiglia per i sacrifici che hanno fatto, quindi lo dedico a loro e tutti quelli che hanno creduto in me ” ha dichiarato dal palco, aggiungendo che il premio “ significa tanto ed è uno stimolo in più per continuare ” a dare il massimo. Nonostante la grande attenzione mediatica, Esposito ha dimostrato grande maturità nell’affrontare sia il peso della notorietà che i paragoni illustri. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Scopri altri approfondimenti
Tenor Pasquale Esposito to Headline ‘An Italian Concert’ at The Broad Stage - facebook.com Vai su Facebook
Pio Esposito vince il premio Best Italian Golden Boy L’attaccante dell’Inter, classe 2005, è stato eletto miglior giovane italiano (under 21) all 23ª edizione dell’European Golden Boy #Tuttosport #GoldenBoy2025 Vai su X
Pio Esposito vince il Best Italian Golden Boy: il gioiellino dell'Inter è il miglior giovane italiano under 21 - L'attaccante dell'Inter ha ricevuto il premio Best Italian Golden Boy, riservato al miglior giovane italiano under 21. Come scrive ilmattino.it
Esposito: “Dalla B alla finalista Champions, avevo ansia. Inter fantastica, le voci su di me…” - Francesco Pio Esposito premiato con l’Italian Golden Boy 2025 a Torino: queste le parole dal palco dell'attaccante dell'Inter ... Si legge su msn.com
Pio Esposito vince il Best Italian Golden Boy: un punto di partenza per l'attaccante dell'Inter - Il centravanti azzurro, protagonista di un grande avvio di stagione, si aggiudica il prestigioso trofeo individuale ... Da tuttosport.com
Pio Esposito: “Dalla B alla finalista Champions, ero in ansia. Inter fantastica, le voci su di me…” - Queste le parole dal palco dell’attaccante dell’Inter: “Ci tengo a ringraziare la mia famiglia per i sacrifici che hanno fatto, ... Come scrive msn.com
Esposito: "Inter, emozione che non si spiega a parole. All'inizio avevo un po' di ansia, la pressione non mi dà fastidio" - Francesco Pio Esposito si è aggiudicato il 'Best Italian Golden Boy', il premio di Tuttosport che incorona il miglior giovane italiano Under 21, alla 23esima edizione dell’European Golden Boy. msn.com scrive
Buffon esalta Esposito: “La nota bella del calcio italiano. Mi ricorda un Campione del Mondo” - Gianluigi Buffon ha esaltato le doti di Francesco Pio Esposito e ha trovato per lui un paragone di altissimo livello con un Campione del Mondo ... Secondo spaziointer.it