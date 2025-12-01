Pio Esposito Italian Golden Boy 2025 | Ringrazio tutti avevo ansia dell’Inter ma…

Pio Esposito. Francesco Pio Esposito è il vincitore dell’ambito premio Italian Golden Boy 2025, un prestigioso riconoscimento che celebra il talento emergente nel panorama calcistico nazionale. Premiato a Torino, l’attaccante dell’ Inter ha voluto dedicare immediatamente il successo a coloro che gli sono stati più vicini. “ Ci tengo a ringraziare la mia famiglia per i sacrifici che hanno fatto, quindi lo dedico a loro e tutti quelli che hanno creduto in me ” ha dichiarato dal palco, aggiungendo che il premio “ significa tanto ed è uno stimolo in più per continuare ” a dare il massimo. Nonostante la grande attenzione mediatica, Esposito ha dimostrato grande maturità nell’affrontare sia il peso della notorietà che i paragoni illustri. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it