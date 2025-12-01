Pio Esposito entusiasta | Contento per aver vinto il Golden Boy 2025 Voglio raggiungere quell’obiettivo

Il giovane talento nerazzurro Pio Esposito, fresco di assist decisivo e premiato come Best Italian Golden Boy 2025 Pio Esposito continua a prendersi la scena del calcio italiano. Reduce dal brillante ingresso in Pisa-Inter, dove ha servito l’assist decisivo che ha cambiato la partita, il giovane centravanti nerazzurro ha aggiunto oggi un nuovo tassello alla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pio Esposito entusiasta: «Contento per aver vinto il Golden Boy 2025. Voglio raggiungere quell’obiettivo»

