Pio Esposito | Assist? L’importante sono i tre punti I gol se metti…

Pio Esposito. L' Inter torna da Pisa con tre punti fondamentali e la sensazione di aver rimesso ordine dopo le ultime settimane complicate. Il 2-0 ottenuto all' Arena Garibaldi porta ancora una volta la firma di Lautaro Martinez, decisivo con una doppietta che conferma il suo peso specifico all'interno della squadra di Chivu. Una vittoria di carattere, costruita con pazienza e maturità, contro un Pisa aggressivo e determinato a vendere cara la pelle. Tra i protagonisti della giornata c'è stato anche Pio Esposito, autore dell'assist per il primo gol di Lautaro e sempre più inserito nelle rotazioni nerazzurre.