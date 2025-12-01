Pietrangeli–Sinner | la vera storia dietro all' amore e odio che ha diviso l' Italia del tennis
È stato Jannik Sinner cinquanta anni prima di Jannik Sinner. Il tennis italiano piange Nicola Pietrangeli, primo azzurro a vincere un torneo del Grande Slam con il doppio successo al Roland Garros nel 1959 e 1960. Pietrangeli è morto questa mattina all'età di 92 anni. Con l'esplosione di Sinner negli ultimi anni si è parlato a lungo di un dualismo tra i due più grandi campioni italiani di questo sport. E Pietrangeli, che era molto orgoglioso delle sue imprese e aveva sempre la battuta pronta, non ha risparmiato anche qualche stoccata al fuoriclasse altoatesino. La prima “tirata d'orecchie” nei confronti di Sinner arriva nel 2023, quando il tennista di Sesto Pusteria decise di non giocare le fasi iniziali della Coppa Davis a Bologna. 🔗 Leggi su Iltempo.it
