Pietrangeli quando diceva | Spero di morire nel sonno

"Ogni sera prima di addormentarmi mi faccio il segno della croce. Spero, come tutti, di morire nel sonno. Ma finora mi sono sempre svegliato": Nicola Pietrangeli, scomparso oggi all'età di 92 anni, lo aveva detto in un'intervista ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera il 2 settembre 2023. Quando gli era stato chiesto se avesse paura della morte, lui aveva risposto: "A volte penso di buttarmi dal sesto piano; ma se mi faccio male? Poi penso che vorrei essere cremato; ma se mi brucio?". In passato, tra l'altro, aveva raccontato di aver rischiato di morire per ben due volte: "A Tunisi abitavamo alle porte della medina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pietrangeli, quando diceva: "Spero di morire nel sonno"

E del suo funerale l'ex campione italiano diceva: "Ho spesso raccontato che vorrei assistere al mio funerale. Non scherzo. Si terrà allo stadio Pietrangeli del Foro Italico. Tremila posti a sedere. C'è il parcheggio, se piove ci si ripara nel sottopassaggio che port

Morto Nicola Pietrangeli, quando di Sinner disse: "Per batterlo ci vogliono due Djokovic".

Quando Pietrangeli diceva: «Spero di morire nel sonno. Panatta era un fratello, ho sofferto tanto quando mi ha tradito. Ho avuto solo quattro grandi amori» - L'intervista al grande tennista, morto oggi a 92 anni: «A Dio credo solo quando serve.

Nicola Pietrangeli, come è morto. I ricoveri, la frattura all'anca e il dolore per il figlio: «Dovevo andarmene prima io, non è giusto» - Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, è morto lunedì 1° dicembre 2025 all'età di 92 anni dopo un lungo periodo di salute fragile segnato da una frattura all'anca e complicazioni correlate.

Pietrangeli e lo strazio finale per il figlio Giorgio: "Convivo con pensieri tristissimi, non bisognerebbe sopravvivere ai figli" - Le ultime interviste di Nicola Pietrangeli, morto a 92 anni: "A volte penso di buttarmi dal sesto piano; ma se mi faccio male?