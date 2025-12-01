Pietrangeli nella storia della Coppa Davis il trionfo del 1976

(Adnkronos) – Nicola Pietrangeli è morto oggi, lunedì 7 dicembre, all'età di 92 anni. L'ex tennista azzurro, il primo italiano a vincere uno Slam trionfando per due volte al Roland Garros e l'unico, almeno finora, inserito nella Tennis Hall of Fame. Pietrangeli ha unito il suo nome alla Coppa Davis, trascinando da capitano l'Italia alla . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it