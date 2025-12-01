Pietrangeli l' ultima intervista alla Gazzetta | Alcaraz cavallo pazzo Sinner inarrivabile

A giugno l'ex campione aveva concesso un'intervista al nostro giornale in cui parlava dei due talenti e di tanto altro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pietrangeli, l'ultima intervista alla Gazzetta: "Alcaraz cavallo pazzo, Sinner inarrivabile"

#nicola pietrangeli, gli amori: «Ho amato solo quattro donne, e tutte mi hanno lasciato». La moglie Susanna, Licia Colò e l'ultima compagna Vai su X

# ***“Nick per sempre: l’ultima voce, il nostro grazie”*** ***Si e' spento a 92 anni Nicola Pietrangeli *** ***MIE 3 RIFLESSIONI SU QUESTA GRAVE PERDITA*** ## ***1. Il padre del tennis azzurro, molto più di un ex campione*** *Pietrangeli resta il punto zero - facebook.com Vai su Facebook

A giugno l'ex campione aveva concesso un'intervista al nostro giornale in cui parlava dei due talenti e di tanto altro - A giugno l'ex campione aveva concesso un'intervista al nostro giornale in cui parlava dei due talenti e di tanto altro ... gazzetta.it scrive

Pietrangeli, le polemiche infinite con Panatta: "Soffrii quando mi tradì". Per Sinner non solo lodi - Nel libero pensiero di Pietrangeli non mancavano elogi e critiche: "Jannik è troppo forte. Da msn.com

L’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli: camera ardente nel suo stadio al Foro Italico - Così è intitolata la biografia di Nicola Pietrangeli scritta con il collega Paolo Rossi. Come scrive oasport.it

Nicola Pietrangeli morto a 92 anni, addio alla leggenda del tennis: fu il primo italiano a vincere uno Slam - Ne ha vinti due, il Roland Garros del 1959 e del 1960, e per quasi 65 ... Come scrive msn.com

Tennis italiano in lutto, è morto Nicola Pietrangeli - 92 anni, fu capitano della prima, storica Coppa Davis vinta dall'Italia nel 1976. msn.com scrive

Morte Pietrangeli: le polemiche su Sinner, i record, il tennis che lo avrebbe dimenticato e l'ultima protesta - Morte Pietrangeli: le polemiche su Sinner, l'invidia smentita verso Jannik, i record in Davis e il tennis che lo avrebbe dimenticato. Come scrive sport.virgilio.it