Pietrangeli Licia Colò | Un maestro mi innamorai del suo coraggio

(Adnkronos) – "Nicola è stato un campione nella vita e nello sport, un esempio di grande coraggio. È sempre stata una persona che ha diviso, nel senso che alcuni lo amavano e altri non lo sopportavano, proprio perché era coraggioso, trasparente e non ha mai avuto paura di prendere posizioni scomode, anche fino all'ultimo. E . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Scopri altri approfondimenti

[LERCIOSTORY] Tennis, Nicola Pietrangeli: “Comunque Sinner non riuscirà mai a trombare Licia Colò” - di Vale Coscetti - facebook.com Vai su Facebook

Pietrangeli, Licia Colò: “Un maestro, mi innamorai del suo coraggio” - È sempre stata una persona che ha diviso, nel senso che alcuni lo amavano e altri non lo sopportavano ... Si legge su msn.com

Nicola Pietrangeli, chi era il tennista italiano: il figlio morto di tumore, le frecciate a Sinner, la storia con Licia Colò, i funerali: «Venite e restate fino alla fine» - La leggenda del tennis italiano era da qualche mese afflitto da problemi di salute. Secondo msn.com

Licia Colò non esclude di tornare con Pietrangeli: "La speranza è l'ultima a morire" - Lo scorso anno il campione Slam e capitano della squadra di Davis che trionfò in Cile nel 1976 aveva parlato alla stampa del suo grande amore con Licia Colò, iniziato nel 1987 e proseguito per sette ... Riporta gazzetta.it