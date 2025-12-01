Pietrangeli le polemiche infinite con Panatta | Soffrii quando mi tradì Per Sinner non solo lodi

Gazzetta.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel libero pensiero di Pietrangeli non mancavano elogi e critiche: "Jannik è troppo forte. Il suo no alla Davis? Deve giocare, mica fare la guerra. Adriano per me era un fratello ma.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pietrangeli le polemiche infinite con panatta soffrii quando mi trad236 per sinner non solo lodi

© Gazzetta.it - Pietrangeli, le polemiche infinite con Panatta: "Soffrii quando mi tradì". Per Sinner non solo lodi

Scopri altri approfondimenti

pietrangeli polemiche infinite panattaPietrangeli, le polemiche infinite con Panatta: "Soffrii quando mi tradì". Per Sinner non solo lodi - Nel libero pensiero di Pietrangeli non mancavano elogi e critiche: "Jannik è troppo forte. Secondo gazzetta.it

pietrangeli polemiche infinite panattaNicola Pietrangeli, le liti dentro e fuori dal campo con Panatta e gli attacchi a Sinner - Se ne va una delle più grandi leggende di questo sport. Si legge su tennisfever.it

pietrangeli polemiche infinite panattaLa polemiche di Pietrangeli con Sinner “l’austriaco”. I silenzi di Jannik e la mano tesa di Nicola: “Ascoltate il rumore della sua pallina” - Il no alla Davis ‘uno schiaffo all’Italia’, i record di Nicola e i successi di Jannik: “Ci vogliono tre vite per batterli'. Si legge su sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Pietrangeli Polemiche Infinite Panatta