Pietrangeli e lo strazio finale per il figlio Giorgio | Convivo con pensieri tristissimi non bisognerebbe sopravvivere ai figli

Paura della morte? Così rispondeva nel 2023: “A volte penso di buttarmi dal sesto piano; ma se mi faccio male? Poi penso che vorrei essere cremato; ma se mi brucio?”. E ancora: “Spero, come tutti, di morire nel sonno. Ma finora mi sono sempre svegliato”. Dopo la morte del figlio Giorgio, luglio 2025, la voce di Nicola Pietrangeli era ancora più debole, sottile e scura: “Sto male. Il dolore per la morte di mio figlio Giorgio si è sovrapposto a una condizione di salute fragile. Sono lucido, però mi sento stanco e debole, soltanto sollevare il braccio mi affatica. Cerco di ricacciare indietro il pensiero di Giorgio ma è impossibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pietrangeli e lo strazio finale per il figlio Giorgio: “Convivo con pensieri tristissimi, non bisognerebbe sopravvivere ai figli”

