Pietrangeli e il ricordo della Davis | Lì per vincere non volevamo regalare la coppa a Pinochet

Il tennis piange Nicola Pietrangeli, morto a 92 anni lo storico capitano della Davis vinta nel 1976 e primo italiano a ottenere un successo in un torneo del Grand Slam. L'"insalatiera" vinta nel 1976 rimane uno dei più grandi successi di sempre dello sport italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pietrangeli e il ricordo della Davis: "Lì per vincere, non volevamo regalare la coppa a Pinochet"

