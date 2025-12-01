Pietrangeli e il funerale che voleva | Al mio stadio c' è parcheggio Peccato non poter sapere chi verrà

Da mercoledì nello "stadio più bello del mondo" la camera ardente. Nicola scherzava sul suo rito funebre, immaginandolo con "My Way" ad accompagnare la bara.ma senza pioggia. "Se piove, rimandiamo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pietrangeli e il funerale che voleva: "Al mio stadio, c'è parcheggio. Peccato non poter sapere chi verrà" - Nicola scherzava sul suo rito funebre, immaginandolo con "My Way" ad accompagnare la bara...

Pietrangeli e lo strazio finale per il figlio Giorgio: "Convivo con pensieri tristissimi, non bisognerebbe sopravvivere ai figli" - Le ultime interviste di Nicola Pietrangeli, morto a 92 anni: "A volte penso di buttarmi dal sesto piano; ma se mi faccio male?

Nicola Pietrangeli, chi era il tennista italiano: il figlio morto di tumore, le frecciate a Sinner, la storia con Licia Colò, i funerali: «Venite e restate fino alla fine» - La leggenda del tennis italiano era da qualche mese afflitto da problemi di salute.

Nicola Pietrangeli morto, da Giorgia Meloni a Panatta, da Fognini a Nadal: le reazioni alla scomparsa alla leggenda del tennis italiano - Si è spento Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano capace di diventare il primo tennista azzurro a vincere uno Slam.

Nicola Pietrangeli, mercoledì camera ardente al Foro Italico e funerali - Anche il mondo del calcio si è unito al cordoglio: è stato disposto infatti un momento di raccoglimento in occasione delle gare ...

Addio a Pietrangeli, da Licia Colò a Panatta a Fognini: «Indimenticabile» - In queste ore si moltiplicano i messaggi in ricordo della leggenda del tennis italiano ...

