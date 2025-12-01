Pietrangeli e il funerale che voleva | Al mio stadio c' è parcheggio Peccato non poter sapere chi verrà

Da mercoledì nello "stadio più bello del mondo" la camera ardente. Nicola scherzava sul suo rito funebre, immaginandolo con "My Way" ad accompagnare la bara.ma senza pioggia. "Se piove, rimandiamo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pietrangeli e il funerale che voleva: "Al mio stadio, c'è parcheggio. Peccato non poter sapere chi verrà"

