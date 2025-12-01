Pietra rovesciata al 96’ Il Carpi vince a Pontedera

pontedera 0 carpi 1 PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Cerretti, Perretta, Pretato, Migliardi; Ladinetti, Manfredonia; Vitali, Faggi, Ianesi (33’st Scaccabarozzi); Nabian. A disp. Strada, Raffi, Paolieri, Vona, Corradini, Gueye, Tempre, Milazzo, Pietrelli, Bassanini, Coviello, Tarantino, Andolfi, Battimelli. All. Menichini CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Verza (11’st Tcheuna), Pietra, Rosetti (40’st Amayah), Casarini (40’st Figoli); Cortesi, Stanzani (11’st Cecotti); Sall (26’st Gerbi). A disp. Scacchetti, Perta, Visani, Arcopinto, Forte. All. Cassani Arbitro: Cerea di Bergamo Reti: 51’st Pietra Note: spettatori 540. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pietra, rovesciata al 96’. Il Carpi vince a Pontedera

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Carpi espugna Pontedera con la rovesciata dell'ex Pietra e avvicina la salvezza. Nemmeno i tre punti tolti a causa dell'uscita di scena del Rimini, placano la furia agonistica di questo Carpi. In una gara di grande sofferenza, subendo come poche altre volte in - facebook.com Vai su Facebook

Pietra, rovesciata al 96’. Il Carpi vince a Pontedera - Un gol capolavoro regala punti pesantissimi ai biancorossi, è quarto posto. Secondo sport.quotidiano.net

Pietra al 96’, il Carpi sbanca Pontedera e vola al quarto posto - Il Carpi conquista a Pontedera una vittoria dal peso specifico enorme, arrivata in pieno recupero grazie al gol dell’ex Nicolò Pietra. Si legge su temponews.it

L’ultima Pietra del Carpi. È il sostituto di Forapani - Il Carpi ha trovato il tassello che rimpiazzerà Marco Forapani nello scacchiere di centrocampo e che di fatto chiude il mercato. Riporta ilrestodelcarlino.it