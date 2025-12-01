Pier Silvio Berlusconi | reputazione online da leader assoluto secondo l’Osservatorio Top Manager Reputation

Pier Silvio Berlusconi si conferma ancora una volta il manager italiano con la reputazione online più solida. A certificarlo è l’Osservatorio Top Manager Reputation, che lo colloca al vertice della classifica generale, rafforzando un primato ormai costante: da due anni guida il settore Media e da ben 28 mesi si mantiene stabilmente nella top ten assoluta. Si tratta di un risultato che testimonia non solo la crescita della sua figura manageriale, ma anche la solidità del percorso industriale che sta guidando con determinazione alla guida di MFE – MediaForEurope. La crescita internazionale di MFE rafforza l’immagine del gruppo di Pier Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Pier Silvio Berlusconi: reputazione online da leader assoluto secondo l’Osservatorio Top Manager Reputation

